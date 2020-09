Kmečka zveza verjame v bodočnost

V proseškem kulturnem dom je danes v dopoldanskih urah potekal občni zbor Kmečke zveze, deželne stanovske organizacije slovenskih kmetov v Italiji, na katerem so slovesno obeležili tudi 70-letnico ustanovitve in delovanja. Temu primerno je okroglo obletnico s svojo udeležbo počastila tudi cela vrsta visokih gostov, med katerimi tudi slovenska ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivec, glede na izredne »koronavirusne« razmere, zaradi katerih je število mest omejeno, pa se je občnega zbora udeležilo tudi veliko članov Kmečke zveze.

Po uvodnem nagovoru, ki je pripadel tajniku Kmečke zveze Eriku Mastenu, je za mikrofon prijel predsednik stanovske organizacije Franc Fabec in prebral predsedniško poročilo. Prisotne so nato pozdravili sledeči gosti: tržaški župan Roberto Dipiazza, član deželne vlade FJK z resorjem za kmetijstvo Stefano Zannier, senatorka Tatjana Rojc, veleposlanik RS v Rimu Tomaž Kunstelj, deželni svetnik Igor Gabrovec, predsednica SKGZ Ksenija Dobrila, predsednik SSO Walter Bandelj, predsednik SDGZ Robert Frandolič, predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Cveto Zupančič, predsednik Zadružne zveze Borut Florjančič, podžupan Občine Devin - Nabrežina Walter Pertot, zgoniški občinski odbornik za kmetijstvo Mirko Sardoč, predsednik ZKB Adriano Kovačič, predsednik Agrarne skupnosti Izidor Sancin in predsednik Konfederacije kmetov Italije Dino Scanavino.