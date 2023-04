Kmetje protestirali v Ljubljani

Kmetje pred poslopjem parlamenta v središču Ljubljane danes na drugem protestnem shodu v mesecu dni opozarjajo na vse večja bremena in pritiske na kmetijstvo. »Dovolj je,« je dejal predsednik Sindikata kmetov Slovenije Anton Medved ter vlado pozval k izpolnitvi vseh njihovih zahtev glede odprave okoljskih in administrativnih omejitev.

Na Trgu republike se je zbrala množica kmetov in njihovih podpornikov, po cesti mimo parlamentarne stavbe pa se vije strnjena kolona večinoma traktorjev. Protestniki imajo v rokah transparente, na katerih piše Dovolj je!, Ni prihodnosti brez kmetijstva ter Kmečko pamet v vlado.

»Kmet je na svoji zemlji kralj. Ko kmet protestira, država že krvavi,« je dejal Medved in spomnil, da se je sindikat kmetov s preostalimi nevladnimi organizacijami, ki delujejo v interesu kmetijstva, odločil za vseslovenski protestni shod kmetov, ker so razmere za kmetovanje nevzdržne. Pri tem je naštel okoljske omejitve, davčna bremena, nerazumno zakonodajo, ki je »pisana s strani posameznih skrajnih okoljevarstvenikov, daleč stran od kmetij«.

Kmetje so zahteve do vlade zbrali v več točkah. Med njimi so, naj nove okoljske zahteve ne presegajo realnih zmožnosti kmetovanja, da se zmanjša območja Nature 2000, da se kmetov ne obremenjuje z novimi davki, da so ukrepi jasni in administrativno nezahtevni, da se neposredna plačila uskladi z inflacijo, da se zmanjša populacija zveri in divjadi, da se uredi zaščita najboljših kmetijskih zemljišč ter zavrne uredbe o trajnostni rabi fitofarmacevtskih sredstev.