Ko je zagledal policiste, je na prehitevalnem pasu skočil iz avtomobila

Koprski policisti so včeraj ob 21. uri na primorski avtocesti pri Razdrtem v smeri Kopra ustavljali avtomobil volkswagen touran, romunskih registrskih tablic, ki je vozil po desnem prometnem pasu. Ko jih je voznik zagledal, je zavil na prehitevalni pas in nenadno ustavil ter skočil iz vozila. Preskočil je ograjo in pobegnil peš proti Postojni. Policisti so ugotovili, da je v avtomobilu prevažal šest nezakonitih migrantov. Vsi, štirje državljani Sirije in dva državljana Turčije, so zaprosili za mednarodno zaščito.