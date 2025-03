»Ko recitiram med Vstajenjem Primorske, čutim energetski val«

Nekateri ljudje so istočasno marsikaj. Vedri in melanholični, sposobni visokih in preprostih misli, odprti v svet in introspektivni, zbadljivi in občutljivi. Tak primer je Tjaša Ruzzier, ki je po poklicu profesorica angleščine na slovenskem licejskem središču v Gorici, a tudi gledališka mentorica dijakom (kmalu bo nova premiera skupine Krilati oreh), recitatorka v Tržaškem partizanskem pevskem zboru Pinko Tomažič, avtorica šaljivih skečev na Radiu Trst A in članica skupine Kababaretke.

Znate ganiti človeka in ga znate nasmejati. Od kod ta dvojnost?

Podoživljam stvari. Ko recitiram med Vstajenjem Primorske, vidim Oskarja (Kjudra, op. a.), vidim svojo nono, vidim druge ljudi. Čutim energetski val, ki pride do njih in se vrne do mene. Ta energija kroži in konec koncev gane tudi mene. Skrivnost je v tem, da moraš imeti odprto srce. Ne grem pa na oder s ciljem, da ljudi ganem, grem, da jim nekaj povem, čeprav recitiram nekaj, kar je napisal nekdo drug.

Kako pa vam uspe nasmejati ljudi?

Tako bom rekla: če meni nekaj ni smešno, potem ne morem nasmejati drugih. Kar napišem in ustvarim, je najprej meni smešno.

Se smejete lastnim skečem?

Ujej, to je včasih zaskrbljujoče. Zgodi se, recimo, da nekaj napišem, medtem ko dijaki pišejo šolsko nalogo. Začnem se smejati, dijaki se vsi obrnejo proti meni. Pač, tudi to se dogaja.

Zakaj ste prej rekli, da imate v mislih nono, ko recitirate?

Nona je bila kurirka. Pri 14 letih je nosila pisma partizanom v sosednji Boršt, ko jo je na Ključu ustavil črnosrajčnik in jo vprašal, kam hodi. To je kot zgodba Rdeče kapice, ki jo ustavi volk. None k sreči niso prijeli, drugače zdaj tega ne bi pripovedovala. Rekla je, da nese malo sira v Boršt. Nona je potem pela v partizanskem zboru. Jaz sem v zboru 29 let, se pravi od leta 1996. Takrat me je Oskar vprašal, ali bi pristopila kot recitatorka.

Vas je Kjuder poznal, ker sta bila oba iz Lonjerja?

Da, sovaščana. Takrat je z zborom že nastopal moj brat kot harmonikar in ta zbor je bil zame nekaj, kako naj rečem, nadzemeljskega? Poslušala sem Igorja Pavletiča, ko je pel Na Kordunu grob do groba in ... Takrat sta v zboru recitirala Stane Raztresen in Aldo Presel, z veseljem sem sprejela. Po nekaj letih je Oskar zmanjkal, jaz pa sem čutila obvezo, da vztrajam. Vedno mislim na njega, na nono in tudi na strica Oskarja Čoka, ko recitiram.

Čigava mama je bila nona, ki jo omenjate?

Očetova.

Vašega očeta Fabia mnogi poznajo zaradi hitre hoje, dela v tiskarni Primorskega dnevnika in nenazadnje tudi zaradi kmetovanja. Tri garaške reči. Naj sklepamo, da ste umetniško žilico dobili po mamini strani?

Ja, od mame, čeprav sem od očeta dobila humor in vztrajnost.

Je oče duhovit?

Ja, je, zato sva lani nastopila skupaj v skeču na prireditvi Naš športnik.

Kakšna pa je mama?

Je nežna duša, dobra kot kruh. Pri vseh ljudeh zna najti dobroto, zame je nekakšna Ofelija. Tudi ona ima svoj smisel za humor, ki pa je bolj ženski. Moj humor je bolj moški, ker je bolj zbadljiv in sarkastičen.

Je vaš lik mrke pesnice Srečke Veselko primer tega, čemur pravite moški humor?

Da. Njena ciničnost sloni na življenjskih izkušnjah, ampak tudi na moji teoriji, da je življenje primerljivo vrvici. Življenje je drama. Če vrvico potegneš navzdol, postane tragedija, štrik. Če vrvico potegneš gor, postane komedija. Ironija je po mojem zelo koristna za človeštvo in je tudi zelo visoka oblika demokracije, ker se z duhovitostjo povežeš z ljudmi, ki jih ne poznaš, in jih nasmeješ, čeprav so morda v težki situaciji. Ironija lahko reši svet. Z ljubeznijo sta največji sili sveta.