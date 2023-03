Tolmači načeloma ne smejo povedati, o čem so se pogovarjale njihove stranke. V pogovoru s Petrom Senizzo, ki je med najbolj zaželenimi slovensko-italijanskimi tolmači in prevajalci, pa se je brez kršenja molčečnosti nabralo veliko anekdot.

Ste imeli več treme pri papežu ali ob predsednikih republike?

Ni razlike. Pri meni je pred vsemi pomembnejšimi srečanji trema vedno prisotna. Umirim se šele, ko pridem na prizorišče in se lotim dela. Takrat me prevzame spokojen mir. A zlasti na predvečer sem napet, ker ne vem, kaj me čaka in o čem se bodo pogovarjali. Res je sicer, da dobimo opomnik, a ta je bolj splošen. Zlasti predsednik Borut Pahor se ga ni zmeraj držal in šel malo po svoje.

Glede na to, da govori italijansko, vas je med pogovori s Sergiom Mattarello kdaj obšel?

Da, predvsem med vljudnostnim delom obiska. V protokolarnem delu, ko se obe delegaciji poslužujeta svojega tolmača, pa ne. Pahor je kvečjemu včasih premišljeno »piknil« s kakšno italijansko besedo. Ko uporabiš jezik sogovornika, se mu približaš, ustvariš bližino, pripraviš izhodišče za pogovore in dogovore. Borut Pahor je glede tega mojster.

Spremljali ste ga tudi pri papežu. Kako je bilo tam?

Čudovito. Ta obisk je bil umeščen v proslavljanje 30-letnice diplomatskih odnosov med Svetim sedežem in Slovenijo. Papež nas je sprejel v svoji knjižnici, na poti do tja pa so nas spremljali švicarske straže in t. i. gentiluomini, člani raznih redov. Vsi so zelo prijazni in seznanjeni z vsem, kar se dogaja. Z nami so se recimo pogovarjali o Balkanu. Hodili smo mimo marmorjev različnih barv in fresk, vse je tako impozantno, da nate naredi vtis. Papež pa, ravno obratno, je zelo prizemljena oseba.

Deluje tako ljudsko kot na televiziji?

Da. Zaveda se, da njegova vloga vliva strahospoštovanje, zato se trudi, da bi se ljudje dobro počutili v njegovi družbi. Med polurnim srečanjem je tresel šale. Deluje zelo prisrčno.

Se vam je – v nasprotju s papežem – zgodilo, da ste tolmačili za skrajno zoprnega državnika oz. politika?

Seveda naletiš tudi na zoprne, nadute ljudi. A pustimo, ni za časopis.