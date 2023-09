V Čenti je danes zjutraj ob 6.30 blizu mestnega središča kolesar bil vpleten v nesrečo s srnjakom. Ni se mu uspel izogniti in je trčil vanj, pri čemer je padel s kolesa in se poškodoval. Prispeli so reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores, ki so mu na kraju nudili najnujnejšo oskrbo, nato so ga z reševalnim vozilom prepeljali v videmsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rumeno triažno kodo. Njegovo zdravstveno stanje je stabilno, so sporočili reševalci.