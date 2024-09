V Kopru se je včeraj dopoldne v prometni nesreči poškodovala kolesarka. Koprski policisti so ugotovili, da je 33-letna voznica z osebnim avtomobilom pravilno peljala preko prehoda za pešce, ko je naenkrat nanj zapeljala 47-letna kolesarka. Zaradi neprilagojene hitrosti je trčila v zadnji del avtomobila, pri čemer je padla in se lažje poškodovala. Izdali so ji plačilni nalog.