Kolesarski poti načrtujejo tudi med Sežano in Lipico ter Komnom in Štanjelom

Po končani ureditvi kolesarske povezave med Komnom in Sežano, ki so jo so uporabniki dobro sprejeli, občini načrtujeta nadaljevanje povezave z ureditvijo kolesarskih poti med Sežano in Lipico ter Komnom in Štanjelom. V Sežani napovedujejo, da bodo z deli začeli najpozneje v začetku prihodnjega leta.

»Potem ko smo videli, da se je kolesarska pot med Komnom in Sežano dobro prijela, smo se sosednje občine in župani dogovorili, da kolesarske poti še širimo,« je povedal župan Občine Sežana Andrej Sila. Razvojni potencial kolesarstva v Sežani vidijo tudi v povezavi z Lipico, ki je oddaljena nekaj več kot pet kilometrov. »S tem bi izkoristili naš turistični potencial, saj je kolesarjev na Krasu vse več,« je poudaril.

Kolesarji si želijo, da bi celoten Kras povezali s kolesarskimi potmi ter uredili krožno pot tudi prek državne meje v Italijo. Tako bi Kras povezali tudi z morjem, kar bi domačinom in obiskovalcem omogočilo trajnostno mobilnost na celotnem območju.

Po povezavi z Lipico razmišljajo tudi o vzpostavitvi kolesarske poti do Divače in naprej do Škocjanskih jam. Iz Škocjanskih jam je že urejena kolesarska pot proti Kozini in do Mitskega parka na Rodiku.

Za ureditev kolesarske poti med Sežano in Lipico so pripravili projekt Geomob 2 in ga prijavili za financiranje iz dogovora za razvoj regij. Odločitve še nimajo, upajo pa na pozitiven razplet. Projekt je ocenjen na 1,6 milijona evrov, v večini naj bi ga izvedli prihodnje leto.

Projekt je nadgradnja prvega dela, v okviru katerega so med Sežano in Komnom uredili 27 kilometrov dolgo kolesarsko pot. To so zelo dobro sprejeli tako kolesarji kot tudi tekači in sprehajalci. Celotna vrednost projekta, ki se je zaključil konec leta 2023, je bila 4,6 milijona evrov, Evropski sklad za regionalni razvoj je prispeval 3,8 milijona evrov.

Po besedah sežanskega župana se občina še bolj kot doslej usmerja v športni turizem, saj jim blaga klima omogoča izvedbo športnih aktivnosti na prostem preko celega leta.