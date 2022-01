Koliko dvojezičnih elektronskih osebnih izkaznic so izdali doslej?

Od julija 2016, ko so se papirnate dvojezične osebne izkaznice »upokojile«, so izdali 155.144 dvojezičnih, italijansko-slovenskih elektronskih izkaznic, je v odgovoru na neko poslansko vprašanje sporočil Nicola Molteni, državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve.

Naj spomnimo, da je uvedba elektronske osebne izkaznice s sabo prinesla nekaj novosti, kot je denimo odvzem prstnih odtisov. Za dvojezično osebno izkaznico lahko v občinah, kjer tovrstne dokumente izdajajo, to so tiste, ki so v seznamu občin, v katerih se izvajajo določila t. i. zaščitnega zakona, lahko zaprosi vsakdo, ne glede na narodno ali jezikovno pripadnost. Kdor želi imeti dvojezično osebno izkaznico, mora to izraziti v trenutku vložitve prošnje za izdajo nove izkaznice.

Ob vložitvi prošnje za novo izkaznico, pa naj bo ta dvojezična ali pa ne, se je mogoče opredeliti tudi glede darovanja organov in tkiv.