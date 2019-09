Koliko možnosti ima Renzi med Slovenci?

Tudi v slovenski manjšini se politično-volilni premiki zgodijo na pobudo volivk in volivcev ter ne na opredelitvah tega ali onega politika, zato je nemogoče napovedati kakšno težo bo imela nova stranka Mattea Renzija v dvojezičnih okoljih Furlanije Julijske krajine. Slovensko volilno telo ima, kot vemo, svoje posebnosti in narodno-jezikovne značilnosti, zato bo uveljavitev nove stranke med Slovenci odvisna tudi od njenega odnosa do splošnega manjšinskega vprašanja in do zadev (npr. odnos do Slovenije), ki so pri srcu večini Slovencev v Italiji. Nekateri so vsekakor zelo zamerili Renziju, da je med zadnjim obiskom na Tržaškem (bil je v sesljanskem Portopiccolu) obiskal le fojbo pri Bazovici in ne ostalih zgodovinskih pomnikov pri nas, kot sta Rižarna in spomenik bazoviškim junakom.

Renzijev odhod iz Demokratske stranke je vsekakor precej ošibil novo vlado Giuseppeja Conteja in zavezništvo med DS in Gibanjem 5 zvezd, ki itak stoji na precej krhkih političnih in programskih temeljih.