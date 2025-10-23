VREME
Četrtek, 23 oktober 2025
Antifašizem

Komisija: Racija na Peršmanovi domačiji je bila nezakonita in nesorazmerna

Ugotovitve posebne komisije avstrijskega notranjega ministrstva so predstavili danes na Dunaju

Spletno uredništvo -
STA |
Avstrijska Koroška |
23. okt. 2025 | 10:12
    Policija je racijo v muzeju utemeljila z domnevnimi prekrški naravovarstvene narave (J.V.)
Julijska racija policije na Peršmanovi domačiji na avstrijskem Koroškem je bila nezakonita in nesorazmerna, je ugotovila posebna komisija avstrijskega notranjega ministrstva, katere ugotovitve so danes predstavili na Dunaju. Akcija po ugotovitvah komisije ni bila usmerjena proti slovenski skupnosti, temveč proti antifašističnemu taboru.

Vodja pravnega oddelka na ministrstvu Mathias Vogl, ki je vodil komisijo, je dejal, da je komisija ugotovila, da je bila akcija nezakonita in nesorazmerna, ni pa bila usmerjena proti slovenski skupnosti na avstrijskem Koroškem niti proti spominskemu kraju Peršmanova domačija.

Uradna utemeljitev operacije kot kršitve zakona o varstvu narave je bila pretveza, je še ugotovila komisija. Očitno je bil cilj pridobiti osebne podatke udeležencev tabora, je dejal Vogl.

Več v jutrišnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.

