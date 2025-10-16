Komisija za Slovence po svetu se je seznanila s povečanjem sredstev

Komisija DZ za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu se je na današnji seji seznanila s spremembami proračuna za prihodnje leto in predlogom proračuna za leto 2027. Oba predvidevata občutno povečanje sredstev. Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon je ob tem izrazil zadovoljstvo nad medresorskim sodelovanjem.

Arčon je na seji povedal, da je proračun za delovanje urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu ob nastopu trenutnega mandata znašal nekaj več kot deset milijonov evrov, trenutno pa načrtovana sredstva za prihodnje leto znašajo 12,8 milijona, za leto 2027 pa okrog 13,4 milijona evrov.

Te številke je označil za »spodbudne in razveseljive«. Ob tem je izrazil zadovoljstvo, ker so uspeli sredstva zagotoviti tudi pri drugih resorjih in iz drugih virov. »Tudi druga ministrstva so zaznala pomen delovanja Slovencev v zamejstvu in po svetu,« je dejal in pri tem omenil sodelovanje na področju gospodarstva, športa in kulture.