Konec sto let dolge zagonetke habsburških draguljev

Domiselnih ugibanj in teorij zarote bo zdaj najbrž konec: zbirka draguljev habsburško-lotarinške dinastije, za katero se je po prvi svetovni vojni izgubila vsaka sled, sploh ni izgubljena. Da je na varnem v bančnem trezorju v Kanadi, je pred kratkim nemškemu časopisu Der Spiegel povedal Karl von Habsburg, vnuk zadnjega avstro-ogrskega cesarja Karla I. Potrdil je tudi, da je najslavnejši kos zbirke, 137-karatni kultni diamant Florentinec, na varnem v Quebecu.

Od literature do filmov

Po stoletju pripovedovanj, ki so obogatile tudi literarne in filmske zgodbe - najbolj razširjeni sta denimo teoriji, da naj bi cesarska družina svojo zbirko draguljev prodala ali zastavila med poskusom obnove monarhije oziroma da naj bi znameniti diamant, ki je bil do 18. stoletja v lasti Medičejcev in je kasneje krasil cesarsko krono, razrezali in prodali po kosih -, imamo torej danes v rokah resnico oziroma uradno verzijo, ki jo je medijem zaupal von Habsburg.