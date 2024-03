Konec tedna bogat s padavinami, v gorah bo močno snežilo

Nova severnoatlantska višinska dolina z globokim ciklonskim območjem se poglablja nad zahodnim Sredozemljem in se približuje našim krajem. Ob njenem prehodu se bo v prihodnjih dneh vreme poslabšalo in se bodo ob koncu tedna pojavljale pogoste padavine, ki bodo ob južnih vetrovih najmočnejše v gorah.

Vpliv bližajočega se območja z bogatim zalogajem vlažnega zraka in padavin, se bo že jutri povečal, glavnino poslabšanja pa pričakujemo med soboto in ponedeljkom. Najbolj bogata s padavinami bo predvidoma nedelja. V gorah bo zlasti nad nadmorsko višino 1300 metrov močno snežilo.

Danes popoldne bodo v severnejših predelih nastajale krajevne plohe, ki se bodo širile proti nižinam.

Jutri bo povečini oblačno, ponekod bo občasno rahlo deževalo.

V soboto bo povečini oblačno, pojavljale se bodo krajevne padavine, lahko nastane tudi kakšna ploha. Pihal bo jugovzhodni veter, ob morju bo občasno lahko nekaj spremenljivosti ali morda tudi delne jasnine. Padavine bodo pogostejše in močnejše v gorah. Meja sneženja bo na nadmorski višini okrog 1000 metrov.

V nedeljo bo oblačno in deževno, pojavljale se bodo zmerne do močne padavine. Meja sneženja bo na nadmorski višini okrog 1300 metrov. V gorah bo močno snežilo. Pihal bo južni do jugovzhodni veter. V višjih gorskih predelih se bo ta konec tedna že itak debela obstoječa snežna odeja še občutno zvišala. Ponekod, zlasti denimo na Višarjah ali Zoncolanu, bo lahko zapadlo še več kot pol metra novega snega.

Podobno vreme se bo sprva nadaljevalo še v ponedeljek, ko pa bodo padavine čez dan postopno slabele in povečini ponehale.