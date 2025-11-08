Konec tedna in začetek prihodnjega bosta v FJK povečini sončna

V višinah se pri nas še zadržuje suh zrak, prav tako od severovzhoda s šibko burjo priteka suh zrak tudi v prizemnih slojih. V FJK zdajšnja vremenska slika zagotavlja povečini sončno vreme z morebitno občasno zmerno oblačnostjo. Od danes do torka bo povečini pretežno jasno z morebitno občasno zmerno oblačnostjo. Noči bodo razmeroma hladne, čez dan pa bo prijetno toplo. Občasno bo pihala šibka do zmerna burja, ki bo v torek oslabela in ponehala.

Od prihodnje srede bo postopno manj jasnine, ker bo proti nam od jugozahoda začel spet pritekati postopno bolj vlažen zrak. V drugi polovici prihodnjega tedna bo prevladovalo bolj oblačno ali spremenljivo in iz dneva v dan nekoliko bolj vlažno vreme. Za zdaj vsaj do petka ne kaže na možnost morebitnih omembe vrednih padavin.