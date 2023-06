Konj ga je odrinil v ograjo

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes popoldne posredovali v Čenti, kjer se je v konjeniškem centru poškodoval moški, star okrog 50 let. Iz še nepojasnjenih vzrokov ga je oplazil konj, ki ga je odrinil v ograjo, pri čemer si je poškodoval zgornji del telesa. Prisotni so poklicali na pomoč na interventno telefonsko številko 112. Operaterji so na kraj poslali reševalno vozilo iz Čente in zdravniški avtomobil iz Vidma. Zdravstveno osebje mu je na mestu nudilo prvo pomoč, nato so ga prepeljali v videmsko bolnišnico, kamor so ga sprejeli z rumeno triažno kodo. Bil je pri zavesti in njegovo zdravstveno stanje je stabilno, so sporočili reševalci.