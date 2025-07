Koper bo dobil nov zdravstveni center

Mestna občina Koper bo gradila nov zdravstveni center, v katerem bodo združili večino zdravstvenih dejavnosti, ki so trenutno razseljene po celotnem mestu. Zrasel bo na na območju urbanega središča Barka, graditi ga bodo predvidoma začeli oktobra. Investicija znaša koraj 32 milijonov evrov.

V objektu, ki bo obsegal pritličje in pet nadstropij, bo občanom na voljo celovita zdravstvena oskrba na enem mestu, so prepričani na koprski občini. V pritličju bodo prostore dobili zdravstvena oskrba otrok in mladine, laboratorijska diagnostika, dežurna zobna ambulanta in lekarna. V prvo nadstropje bodo umeščene ambulante družinske in splošne medicine, klinični farmacevt in sejna soba, v drugo nadstropje diabetični dispanzer, ginekologija in fizikalna terapija, v tretje nadstropje med drugim zobozdravstvena služba, medicina dela, dispanzer za pljučne bolezni ter radiološka in ultrazvočna diagnostika.