»Koper ne krade Trstu in Reki«

Umrl je nekdanji dolgoletni generalni direktor Luke Koper Bruno Korelič, na spletu poročajo Primorske novice. Bil je star osemdeset let in ga lahko upravičeno imamo za človeka, ki je zelo zaslužen, morda najbolj zaslužen za razvoj koprskega pristanišča. Leta 2014 je izdal knjigo Moja pot, v kateri je opisal svojo mladost in dogodke v Luki Koper, ki jih je ocenil kot najpomembnejše.

Leta 1944 rojeni Korelič je v Luko Koper prišel leta 1977, ko so jo pestile hude finančne težave, zapustil pa jo je leta 2005, ko se je, kot je za medije pojasnil leta pozneje, začela v podjetje vmešavati politika. To vmeševanje je ocenil kot zelo škodljivo.

Korelič se je veliko ukvarjal tudi z odnosi med tržaškim in koprskim pristanišče. Prepričan je bil, da Koper ne »krade« tovora Trstu in Reki, temveč pristaniščem severne Evrope, začenši z Rotterdamom in Hamburgom. Zavzemal se je za posodobitev železnice Divača-Koper (drugi tir, ki je sedaj v gradnji), je pa nasprotoval železniški povezavi med Trstom in Koprom, ki bi po njegovem škodovala Kopru. Pri tem ni soglašal z nekdanjim županom Trsta Riccardom Illyjem, ki je bil nasprotno prepričan, da bi ta železniška povezava koristila obema pristaniščema.