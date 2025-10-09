Koprski gasilci uničili petnajst gnezd nevarnih orientalskih sršenov

»Koliko smo jih uspeli najti in uničiti, bomo videli v bližnji prihodnosti. Upam, da smo jih uspeli čim več,« je za Primorske novice po nekaj nočnih akcijah koprskih poklicnih gasilcev včeraj povedal vodja operative David Hrvatin. Koprski gasilci so v minulih tednih uničili 15 gnezd nevarnih orientalskih sršenov, 14 v Kopru in enega na Plavjah.

V Kopru so gasilci koprske gasilske brigade uničili 14 gnezd nevarnih orientalskih sršenov. Vsa gnezda so našli v starem mestnem jedru, vsa so bila skrita v starih kamnitih zidovih. »Vse smo obdelali po istem kopitu. Zaščitili smo se z zaščitno opremo, se po lestvah povzpeli do luknje v zidu in vanjo spustili strup,« je za Primorske novice povedal vodja operative GB Koper David Hrvatin. En primer so imeli tudi na Plavjah, enkrat so jim v Kopru pomagali gasilci iz Hrvatinov, drugo so vse opravili sami.