Četrtek, 09 oktober 2025
Kronika

Koprski gasilci uničili petnajst gnezd nevarnih orientalskih sršenov

Akcije so potekale v nočnih urah

Koper |
9. okt. 2025 | 15:55
    Koprskim poklicnim gasilcem so pri odstranjevanju sršenjega gnezda pomagali tudi gasilci iz Hrvatinov
    Koprskim poklicnim gasilcem so pri odstranjevanju sršenjega gnezda pomagali tudi gasilci iz Hrvatinov (PGD HRVATINI)
»Koliko smo jih uspeli najti in uničiti, bomo videli v bližnji prihodnosti. Upam, da smo jih uspeli čim več,« je za Primorske novice po nekaj nočnih akcijah koprskih poklicnih gasilcev včeraj povedal vodja operative David Hrvatin. Koprski gasilci so v minulih tednih uničili 15 gnezd nevarnih orientalskih sršenov, 14 v Kopru in enega na Plavjah.

V Kopru so gasilci koprske gasilske brigade uničili 14 gnezd nevarnih orientalskih sršenov. Vsa gnezda so našli v starem mestnem jedru, vsa so bila skrita v starih kamnitih zidovih. »Vse smo obdelali po istem kopitu. Zaščitili smo se z zaščitno opremo, se po lestvah povzpeli do luknje v zidu in vanjo spustili strup,« je za Primorske novice povedal vodja operative GB Koper David Hrvatin. En primer so imeli tudi na Plavjah, enkrat so jim v Kopru pomagali gasilci iz Hrvatinov, drugo so vse opravili sami.

