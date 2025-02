Koprski policisti ustanovili delovno skupino za preiskovanje spletnih goljufij

Število goljufij na spletu narašča, slovenski policisti že več let opažajo tudi več kot 30-odstotno rast prijav na leto. Lani so na državni ravni prejeli okrog 2000 prijav oškodovancev s skupno škodo več kot 30 milijonov evrov. Koprski policisti so zato kot prvi v državi ustanovili delovno skupino za preiskovanje tovrstnih kaznivih dejanj.

Kot je na današnji novinarski konferenci v Kopru povedal Črtomir Kuret iz sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Koper, so kolegi na tem območju v letu 2024 zabeležili 190 primerov spletnih goljufij, v katerih so bili posamezniki ogoljufani za skupaj več kot dva milijona evrov. Številke strmo naraščajo: v letu 2022 so obravnavali 71 prijav goljufij, leto pozneje pa 118, je povedal.

Koprski policisti so zato novembra lani ustanovili delovno skupino za preiskovanje spletnih goljufij. Kot je za STA pojasnila vodja te skupine, policistka Darja Štembergar, v skupini delujejo policisti in kriminalisti specialisti s področja računalniške kriminalitete. Glavni cilji skupine so predvsem hitro odzivanje na prijave spletnih goljufij in poenotenje preiskav z istimi značilnostmi. Trenutno obravnavajo okrog 80 prijavljenih goljufij, katerih skupna škoda znaša okrog 400.000 evrov. Kot opažajo, poti ukradenega denarja največkrat vodijo v tujino.

Kuret je izpostavil pet vrst goljufij, s katerimi se najpogosteje soočajo. Gre za lažna e-sporočila ali spletne strani, ki poskušajo od uporabnika pridobiti občutljive podatke, kot so bančni podatki in gesla, lažne investicijske ponudbe, ki obljubljajo visoke donose z nizkimi tveganji, ogromno pa je tudi tako imenovanih goljufij BEC, kjer storilci prestrežejo e-korespondenco podjetij in v sklopu obstoječega ali novega posla spremenijo številko bančnega računa, kamor je treba nakazati denar.

Prav tako beležijo številne goljufije prek družbenih omrežij, kamor sodijo tudi romantične goljufije, in lažne spletne trgovine, ki ponujajo poceni izdelke, ki jih uporabnik ne prejme ali pa so te izredno slabe kakovosti.