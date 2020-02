Koronavirus: Slovenci previdno v Italiji

Razmere v zvezi s koronavirusom v Italiji vzbujajo veliko skrbi tudi v Sloveniji. Slovensko ministrstvo za zunanje zadeve ob širitvi novega koronavirusa v Italiji slovenskim državljanom, ki so tam, svetuje previdnost pri vračanju domov. Vsem, ki se odpravljajo v Italijo, pa svetujejo, da zaradi spreminjajoče se situacije preverijo stanje ukrepov v ciljni destinaciji. Razmere in ukrepi za zajezitev virusa se hitro spreminjajo, zaradi česar ministrstvo priporoča, da pred potovanjem ljudje pri gostiteljih, potovalni agenciji ali hotelih preverijo zadnje stanje. Konzularna služba zunanjega ministrstva, slovensko veleposlaništvo v Rimu in generalni konzulat v Trstu so v stalnih stikih z italijanskimi oblastmi in redno spremljajo situacijo.

V Sloveniji ta trenutek ni potrjenega primera okužbe s koronavirusom in ni razloga za preplah, je sinoči zagotovil minister za zdravje v odstopu Aleš Šabeder. Vendar pa, kot je opozorila infektologinja Tatjana Lejko Zupanc, skoraj ni več dvoma, da se bo virus pojavil tudi v Sloveniji. Vlada je v ta namen za danes sklicala sekretariat sveta za nacionalno varnost. Slovenski mediji poročajo o proglasitvi izrednih razmer v Furlaniji Julijski krajini in tudi o zahtevi nekaterih, da bi Italija zaprla kopenske meje.