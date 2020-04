Koronavirus zamajal Janševo vlado

Razkritje velikih nepravilnosti z nabavljanjem zdravstvene opreme in zaščitnih mask v TV oddaji Tarča je v Sloveniji zamajalo desnosredinsko vlado Janeza Janše. Pod udarom je predvsem gospodarski minister in vodja SMC Zdravko Počivalšek, najboljših časov pa ne preživlja niti obrambni minister in predsednik Nove Slovenije Matej Tonin. Opozicijske stranke LMŠ, SD, Levica in SAB so napovedale nezaupnico (interpelacijo) zoper Počivalška, ki bo najbrž zavrnjena morda celo z odločilnimi glasovi SNS Zmaga Jelinčiča. Zanimivo, da premier Janša in njegova SDS nista stopili v bran ne Počivalšku in niti Toninu, v težavah je tudi DeSUS, katerega članstvo ni ravno navdušeno nad zavezništvom z Janšo.

Da so razmere v vladni koaliciji napete priča stališče odborov Državnega zbora za zunanjo politiko in za kulturo, ki sta na skupni seji - ob odsotnosti ministra Anžeta Logarja - pozvala zunanje ministrstvo, naj umakne sporen vladni odziv Svetu Evrope na prijave o pritiskih na medije v Sloveniji. V njem piše, da večina medijev v Sloveniji izvira iz komunističnega režima. Zanimivo, da je umik dokumenta predlagala in dosegla Počivalškova koalicijska SMC.