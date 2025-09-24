Kot da bi podoživeli nekdanjo Avstro-Ogrsko

Univerza v Celovcu že več kot tri desetletja v Bovcu prireja poletno šolo, ki je namenjena avstrijskim slušateljem ter študentom univerz iz Slovenije (iz Kopra in Ljubljane), Hrvaške (z Reke in iz Osijeka) in Italije (iz Trsta in Vidma), ki so tudi soorganizatorke seminarja. Letošnja, že 31. izvedba, je v zgornji Soški dolini potekala od 13. do 27. julija, na njej pa se je mudilo 32 študentov. V jutranjih urah so udeleženci urili jezikovno znanje, izbirali so med slovenščino, italijanščino, nemščino, hrvaščino in furlanščino, profesorji pa so v okviru popoldanskih strokovnih delavnic spregovorili o danes aktualnih temah.

V znamenju nacionalizma

Danes je ideja Evropske unije vse bolj pod vprašajem zaradi poenostavljenih naracij, ki zapletena vprašanja, kot so podnebne spremembe, migracije ipd., vse bolj prevajajo z nacionalističnimi gesli in težave pojmujejo le v luči nacionalnih konfliktov. Organizatorji, ki so v ospredje seminarja postavili pojav nacionalizma, so mnenja, da imajo univerze, vključno s študenti, ključno vlogo pri odgovarjanju na vprašanja, ki se pri vsem tem odpirajo, tudi z ozirom na vse večje nasprotovanje znanosti, do katerega prihaja v družbi.

Tudi študentje so bili zadovoljni z izkušnjo, kot izhaja iz misli, ki so jih zaupali. Alberto Governo, študent zgodovine na Univerzi v Trstu nam je povedal: »Veš, na kaj sem pomislil, ko sem prišel sem? Zdi se mi, da podoživljam Avstro-Ogrsko, tisto multikulturno ozračje in ljudi, ki kar tako prehajajo od enega jezika k drugemu, in razumejo tudi tiste jezike, ki jih ne govorijo.«