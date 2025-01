Kradel v gostinskem lokalu, osumljen pa je še petih velikih tatvin

Policisti Policijske postaje Koper so v preteklem tednu odvzeli prostost 34-letnemu Koprčanu, ki je osumljen roparske tatvine. V četrtek, 9. januarja, ga je ob 4.50 v enem od gostinskih lokalov zalotil varnostnik, ki ga je opazil, da krade in ga je zadržal.

Policisti so zasegli plen, vlomilsko orodje in druge predmete, o katerih sumijo, da jih je že v preteklosti uporabljal pri svojih nezakonitih dejanjih. Skupno s kriminalisti so uvedli preiskavo. Med hišno preiskavo, ki jo je odredilo okrožno sodišče v Kopru, so našli več predmetov, ki jih tatovi uporabljajo pri vlomih.

Moškega so s kazensko ovadbo zaradi utemeljenega suma roparske tatvine in petih kaznivih dejanj velikih tatvin odvedli k preiskovalnemu sodniku. Ta je zanj odredil pripor.