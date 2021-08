Kradli baker in železo

Zaposleni pri nekem podjetju v Pivki so ponoči prepodili tatove s kombijem, ki so kradli železo. Policisti so jih prestregli pri Rakitniku. Šlo je za štiri moške, stare 18, 32, 40 in 55 let z območja Kočevja. Policisti so ugotovili, da so večji kolut bakrenih kablov porivali do ograje, pri čemer so poškodovali vrata. Naposled so ga uspeli spraviti čez ograjo, ko pa so jih presenetili delavci podjetja. Policisti so jim zasegli baterijsko žago. Vsem sledi kazenska ovadba za kaznivo dejanje velike tatvine.