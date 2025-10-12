Kriški Ribiški muzej in Muzej rezijanskih ljudi sta slovanski odličnosti

Ribiški muzej tržaškega primorja v Križu ter Muzej rezijanskih ljudi v Solbici sta »odličnosti« v slovanskem svetu. Na Forumu slovanskih kultur so tema muzejema namenili posebno diplomo živa za odličnost pri ohranjanju slovanske kulturne dediščine po vsem svetu. Priznanje za Muzej rezijanskih ljudi je v Trebinju prevzela Luigia Negro, tistega za Ribiški muzej tržaškega primorja pa njegov predsednik Franko Cossutta.

Osrednjo nagrado živa – poimenovana je po slovanski boginji življenja Živi – so letos namenili hrvaškemu naravoslovnemu muzeju v Zagrebu. Živo za najboljši slovanski naravni in kulturni spomenik je žirija namenila makedonskemu Inštitutu NI za varstvo kulturnih spomenikov in muzeju - Ohrid.

Letos je žirija, ki jo je sestavljalo 16 muzejskih strokovnjakov iz slovanskih držav in Evropske muzejske akademije (EMA), podelila skupno 13 nagrad, priznanj in diplom. Letos je podelitev, ki je bila 11. zapovrstjo, potekala v Trebinju v Bosni in Hercegovini, prihodnja pa bo na Bledu.

Nagrado živa so ustanovili leta 2014 z namenom spodbujanja zaščite, ohranjanja ter družbene vloge slovanskih muzejev ter kulturnih in naravnih spomenikov.