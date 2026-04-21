Krivec in Križan izvoljena za podpredsednika državnega zbora

Poslanec SDS Danijel Krivec in poslanec Demokratov Franc Križan sta bila na današnji izredni seji DZ izvoljena za podpredsednika DZ. Kandidat SDS Krivec je na tajnem glasovanju prejel 84 glasov, štirje so bili proti. Križan, ki so ga predlagali poslanci Demokratov in Resnice, pa je prejel 86 glasov, dva sta bila proti.

Pri volitvah obeh kandidatov je bilo prevzetih po 88 glasovnic, vse so bile tudi veljavne. Predsednik DZ Zoran Stevanović je pred glasovanjem prosil poslanke in poslance, naj glasovnic ne označujejo, kot se je to zgodilo na tajnem glasovanju o njegovi kandidaturi za predsednika DZ.

Po poslovniku ima DZ največ tri podpredsednike, od tega enega iz največje opozicijske poslanske skupine. Podpredsedniki pomagajo predsedniku DZ pri njegovem delu in opravljajo v dogovoru z njim posamezne zadeve z njegovega delovnega področja. Svojo funkcijo opravljajo do prve seje novoizvoljenega DZ.

Poslovnik določa tudi, da če je predsednik DZ odsoten ali zadržan, ga nadomešča podpredsednik, ki ga določi predsednik. Če predsednik DZ ni določil podpredsednika, ki naj ga nadomešča, ali če predsedniku preneha funkcija, ga nadomešča najstarejši podpredsednik, še določa poslovnik.