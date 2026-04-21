Prvo nagrado Igor Pahor je prejela Karol Kovic

Flajbanovi, Veselovi, Srebotnjakovi nagradi in nagradi v spomin na Marka Stavarja, ki povezuje Slovensko dobrodelno društvo (SDD), Slovensko deželno gospodarsko združenje in podjetje Servis, se je letos pridružilo še eno priznanje. V spomin na pred desetletjem preminulega kostumografa Igorja Pahorja (1968-2015) je družinska prijateljica in novinarka Beti Tomsič v sodelovanju s SDD in Društvom Slovensko gledališče dala pobudo za novo nagrado Igor Pahor.

To so v petek v tržaškem Kulturnem domu na občuteni slovesnosti prvič podelili mladi in obetavni kostumografinji Karol Kovic. Obenem so predstavili javnosti katalog s Pahorjevimi kreacijami Lepota bo rešila svet, ki ga je izdalo Založništvo tržaškega tiska v sodelovanju s kulturnim društvom KONS.

Ponosna je na izdelano nošo

Mlada nagrajenka, tržaška Slovenka Karol Kovic, po mnenju komisije s svojo motivacijo, delovno etiko in umetniško občutljivostjo še najbolj uteleša duha nagrade v spomin na v Tržiču rojenega kostumografa Igorja Pahorja. Dobitnica je ravnokar diplomirala iz modnega oblikovanja na umetnostni akademiji v Palermu, v študijskih letih pa si je že nabrala izkušnje v gledališču in filmu.

V pogovoru z Matejo Počakaj, ki je vodila podelitev, je Karol Kovic povedala, da namerava po zaključenem dodiplomskem študiju ubrati pot specializacije. Trenutno sicer sodeluje kot asistentka pri kostumografskih predmetih na palermski umetnostni akademiji. Njeno delo pa se nadaljuje tudi v profesionalni krojaški delavnici, kjer sodeluje pri izdelavi scenskih kostumov. Nagrajenko pritegujejo še posebej teme, vezane na feminizem, je še povedala. Temo je obravnavala tudi v svoji diplomski nalogi, v kateri je sicilijanske like povezala s slovenskimi. O svojih delih je dejala, da je najbolj ponosna na narodno nošo, ki jo je izdelala za brata ob lanski Kraški ohceti.