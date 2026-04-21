Asugi ohranja tržiško in tudi goriško enoto Utic

Zdravstveno podjetje Asugi ohranja tako tržiško kot tudi goriško enoto za intenzivno kardiološko zdravljenje Utic. Tako so zagotovili med včerajšnjim srečanjem v goriški mestni hiši, kjer je deželni odbornik Riccardo Riccardi skupaj z vodstvom zdravstvenega podjetja odgovarjal na vprašanja goriških občinskih svetnikov.

»Vse naše odločitve temeljijo na mnenju stroke,« je zagotovil Riccardi in opozoril, da so v zadnjih letih mnogi nasprotovali reformam v zdravstvu zaradi svoje politične računice. Omenil je, da so deželni onkološki načrt zaman skušali spremeniti leta 2011, ko je Deželi FJK predsedoval Renzo Tondo iz vrst desne sredine, in nato še leta 2017, ko je predsedniško mesto zasedala Debora Serracchiani iz vrst leve sredine. Riccardi je poudaril, da so sami nov onkološki načrt odobrili lani in da so morali sprejeti tudi odločitve, ki niso popularne. Omenil je zaprtje senološkega oddelka v Tolmeču. »Zbrali so 20.000 podpisov proti zaprtju, vendar nas je stroka opozorila, da zaradi nizkega števila kirurških posegov ni bila zagotovljena varnost žensk in da je bilo ravno v Tolmeču nadpovprečno visoko število bolnic, ki so morale prestati dva posega,« je povedal Riccardi.

Med srečanjem je uvodoma sedem vprašanj, ki so jih sestavili na zasedanju načelnikov svetniških skupin, prebrala predsednica občinskega sveta Silvia Paoletti, nato so še nekaj vprašanj postavili občinski svetniki Emanuele Traini, Franco Zotti, Laura Fasiolo, Roberto Sartori, Rosy Tucci in Andrea Picco ter zdravnika Adelino Adami in Roberto Marini. Na vprašanja so odgovarjali generalni direktor Antonio Poggiana in razni predstavniki vodstva zdravstvenega podjetja Asugi.

Strokovni direktor Daniele Pittioni je pojasnil, da so med lanskim letom ustanovili delovno skupino, ki je vzela v pretres delovanje enot za intenzivno kardiološko zdravljenje Utic v Gorici in Tržiču. Po njegovih besedah se na koncu člani delovne skupine niso soglasno izrekli za zaprtje enega ali drugega oddelka. Med preverjanjem so ugotovili, da v Tržiču med drugim primanjkuje prostorov za morebitno širjenje oddelka, v primeru zaprtja oddelka v Gorici pa bi lahko nastajale težave, če bi bolniki po prihodu v tržiško bolnišnico potrebovali hospitalizacijo v Trstu. Pittioni je naštel še nekaj slabosti in prednosti goriške in tržiške bolnišnice, zaradi katerih so se naposled odločili, da je bolj smotrno ohraniti oba oddelka Utic. Poggiana je pri tem opozoril, da nameravajo v kratkem zaposliti nove kardiologe in da potrebe goriškega in tržiškega oddelka uspešno rešujejo tudi s pomočjo zdravnikov iz Trsta. V nadaljevanju so glede odločitve, da cistektomij oz. operacij odstranitve mehurja v goriški bolnišnici ne bodo več opravljali, povedali, da so za tovrstne posege potrebne storitve in nega, ki jih lahko ponudijo samo v večjih bolnišnicah.

Urgenco bodo razširili

Med včerajšnjim srečanjem so tudi napovedali, da bodo razširili urgenco goriške bolnišnice, za kar imajo na voljo 4,8 milijona evrov. Prvi sklop del, vrednih pol milijona evrov, so že izvedli lani, zdaj je v teku postopek za drugi sklop. Glede družinskih zdravnikov je Poggiana pojasnil, da iščejo nove, vendar jih primanjkuje po vsej Italiji, saj se mladi študentje medicine raje odločijo za druge specializacije.