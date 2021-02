Krovni organizaciji opozorili na težave z novim režimom ob meji

Na pobudo obeh krovnih organizacij Slovencev v Italiji se je v Ljubljani odvilo delovno srečanje na temo evropskih projektov in financiranja organizacij v zamejstvu. Sestali so se ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch, državna sekretarka Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko Monika Kirbiš Rojs, predsednica Slovenske kulturno-gospodarske zveze Ksenija Dobrila, predsednik Sveta slovenskih organizacij Walter Bandelj ter sodelavci iz uradov za kohezijsko politiko oz. za evropsko teritorialno sodelovanje in finančne mehanizme.

Po prvem delu srečanja sta predsednika ministrici izrazila zaskrbljenost zaradi novih določil o prehajanju meje ter za hude posledice in nevšečnosti, ki jih imajo na obmejno prebivalstvo, predvsem na pripadnike slovenske narodne skupnosti v Italiji. Ministrica je z razumevanjem prisluhnila argumentom in se obvezala, da bo osebno nadaljevala pogovore z ministrom za notranje zadeve Alešem Hojsem za čimprejšnjo rešitev nastale situacije.