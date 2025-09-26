Krška nuklearka v nedeljo v redni remont

Nuklearno elektrarno Krško (Nek) bodo po 34. gorivnem ciklu in 511 dneh neprekinjenega delovanja pri polni moči v noči na nedeljo zaustavili, izklopili iz omrežja in začeli 29-dnevni remont. Zanj bodo odšteli od 80 do 100 milijonov evrov. V tem gorivnem ciklu je sicer elektrarna proizvedla rekordnih 8,51 milijarde kilovatnih ur električne energije.

Redni remont bo z več kot 4200 posegi in skoraj 30.000 aktivnostmi obsegal tri osnovne sklope oz. menjavo 56 gorivnih elementov, vzdrževalna dela, menjavo delov in nadzor ter naložbena dela. Za vsak sklop bodo namenili približno tretjino stroška remonta, je na današnji novinarski konferenci povedal predsednik uprave Neka Gorazd Pfeifer.

Med remontom bodo po njegovih besedah na vrsto prišle tudi nekatere posodobitve, ki so že čakale nekaj časa, kot so menjava centralnega alarmnega sistema, zamenjava in nadgradnja procesnega računalniškega sistema, posodobitev sistema za pripravo tehnološke vode in zamenjava izvršilnih relejev.

Remont bo potekal pod vodstvom zaposlenih v Neku, pri njem pa bo poleg 600 zaposlenih sodelovalo tudi več kot 1000 delavcev zunanjih izvajalcev iz Slovenije, Hrvaške in drugod.

V 34. gorivnem ciklu, ki se je trajal od maja lani, je Nek po Pfeiferjevih besedah proizvedla 8,51 milijarde kilovatnih ur domače nizkogoljične električne energije, s čimer so dosegli rekord v proizvodnji. Po besedah člana uprave iz vrst hrvaških lastnikov Neka Saše Medakovića je tako velika proizvodnja, ki je presegla načrtovanja, zelo velik uspeh, ki bi ga težko izvedli bolje, posebej ob nekaterih negativnih dejavnikih, ki so jim bili priča v tem času, pri čemer je navedel suše in nevihte.