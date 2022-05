Ksenija Dobrila še naprej na čelu SKGZ

Ksenija Dobrila je bila na današnjem kongresu v Kulturnem domu v Gorici ponovno izvoljena za predsednico Slovenske kulturno-gospodarske zveze. Zanjo je glasovalo 75 odstotkov delegatk in delegatov. V svojem krajšem zahvalnem nagovoru ob zaključku kongresa je predsednica med drugim poudarila pomen skupnega dela za prenovo krovne organizacije: »Jutri je nov dan, dajmo si zavihati rokave, dajmo pogledati z upanjem v prihodnost in predvsem, kot sem rekla, dajmo složno stopati skupaj in podpreti našo organizacijo, da se prenovi in da dela čim boljše in da se uveljavi.« Obenem je Ksenija Dobrila poudarila, naj se pomisli na novo, mlado moč, ki bo čez tri leta organizacijo popeljala dalje.