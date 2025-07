Kultura in šport lani v FJK prinesla 67 milijonov evrov

Več kot 67 milijonov evrov prihodkov so v letu 2024 ustvarili kulturni, športni in sejemski dogodki v Furlaniji - Julijski krajini. Podatke je objavila italijanska avtorska agencija SIAE.

Največ prihodkov so lani prinesli koncerti pop, rock in zabavne glasbe, skupaj 16.489.204 evrov, kar pomeni rast glede na leto 2023, kljub upadu števila obiskovalcev (523.581). Sledijo klubi, kjer so se tako obiski kot prihodki (12.320.087 evrov) občutno zmanjšali. Diskoteke v FJK je lani obiskalo kar 200.000 ljudi manj kot leto prej. Na tretjem mestu med najbolj dobičkonosnimi dogodki pa je nogomet, ki je s 627.691 prodanimi vstopnicami (za več kot 80 tisoč manj kot lani) prinesel 11.065.173 evrov prihodkov.

Četrto in peto mesto zasedata dejavnosti, kjer SIAE beleži rast zanimanja in prihodkov: gledališče (5.936.593 evrov prihodkov, lani 5,6 milijona) ter razstave, kjer so prihodki presegli štiri milijone evrov (4.797.448 evrov od 466.311 obiskovalcev), kar pomeni več kot dva milijona evrov rasti v primerjavi z letom 2023. Leta 2024 je bilo pet tekem Udineseja na vrhu lestvice najbolj dobičkonosnih dogodkov v FJK: proti Interju 8. aprila, proti Juventusu 2. novembra, proti Romi 14. aprila, proti Empoliju 19. maja in še ena tekma proti Interju 28. septembra.