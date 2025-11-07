»Kulturni dom v Trstu ni naprodaj«

Na sredinem zasedanju Deželnega sveta Slovenske kulturno-gospodarske zveze (SKGZ) v Jamljah so bile v ospredju tudi nepremičnine slovenske narodne skupnosti na Tržaškem, ki jih upravlja družba Dom. O njihovem stanju je spregovoril predsednik družbe Dom Igor Tomasetig. Poudaril je, da je trenutna uprava podedovala zelo visoko zadolženost družbe, zaradi česar je bila prisiljena v prodajo več nepremičnin. S premišljenimi potezami in strokovnim vodenjem jim je uspelo znatno zmanjšati dolgove do bank, davčne uprave in dobaviteljev.

Morda prenos lastništva

Glede Kulturnega doma v Trstu, ki je zadnje čase v središču številnih debat v manjšini, pa se še vedno išče ustrezna rešitev, predvsem v sodelovanju z institucionalnimi sogovorniki, med drugim piše v sporočilu SKGZ. »Pri nobeni nepremičninski agenciji ne boste zasledili oglasa za prodajo Kulturnega doma,« je zatrdil Igor Tomasetig in s tem poudaril, da Kulturni dom v Ulici Petronio v Trstu ni na trgu, saj se zanj iščejo rešitve v smeri prenosa lastništva zgolj med institucionalnimi subjekti.

Tudi v slovenskih medijih

O nepremičninah slovenske narodne skupnosti v Italiji je včeraj poročala tudi Slovenska tiskovna agencija (STA), ki se je za izjavo obrnila na Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu RS. Tam so potrdili, da so se o poslovanju nepremičninske družbe Dom s predstavniki SKGZ in SSO ter upravljavci družbe večkrat pogovarjali.