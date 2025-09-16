Kupna moč v Italiji vse nižja

V Italiji si lahko ljudje privoščimo vedno manj, saj plače, v tistih redkih primerih, ko nekoliko naraščajo, sploh ne beležijo porasta, ki bi bil v skladu z inflacijo. To potrjujeta kar dve raziskavi, ki sta izšli v prejšnjih dneh in skupaj nudita jasno sliko o vse nižji kupni moči italijanskih gospodinjstev. Po eni strani je državni statistični zavod Istat namreč prikazal, kako se je hrana v trgovinah oziroma marketih podražila za tretjino v primerjavi z obdobjem pred pandemijo novega koronavirusa oziroma letom 2019, po drugi strani pa je ustanova JobPrincig objavila poročilo, po katerem se je kupna moč v Italiji v zadnjih desetih letih zmanjšala v povprečju za 11,3 odstotka, pri tem pa beležijo kar precejšnje razlike na Apeninskem polotoku. Furlanija - Julijska je med deželami, ki so zabeležile največji padec kupne moči.

Več v današnjem (torkovem) Primorskem dnevniku.