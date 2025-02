Kurenti so spet glasno zaropotali

Z etnografsko povorko in predajo oblasti se je danes dopoldne na Ptuju uradno začelo 65. Kurentovanje. Letos se je povorke udeležilo več kot 2400 nastopajočih iz štirih držav: Italije, Hrvaške, Bolgarije in Slovenije.Nov vrhunec dogajanja bo prihodnji konec tedna s sobotnim pustnim korzom ter nedeljsko mednarodno karnevalsko povorko. Kurentovanje pa se bo zaključilo na pustni torek, 4. marca, s predajo oblasti in pokopom pusta.

Na vseh prireditvah javnega pomena organizatorji pričakujejo približno 6800 udeležencev iz devetih držav. Lonely Planet je Kurentovanje umestil med deseterico najbolj zanimivih karnevalov na svetu. UNESCO pa je kurentove obhode uvrstil na seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva.