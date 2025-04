Lani je v Italiji azbest terjal 7000 žrtev

Varnost in zdravje pri delu naj bosta v ospredju tudi ob letošnjem prvem maju, prazniku dela, pozivajo zvezni sindikati CGIL, CISL in UIL. Ob današnjem svetovnem dnevu varnosti in zdravja, ki sovpada tudi s svetovnim dnem žrtev azbesta, so sindikati opozorili na žalosten porast smrtnih nesreč pri delu. Letos jih je bilo samo med januarjem in februarjem v Italiji kar 138, za 16 odstotkov več kot v enakem obdobju lani, medtem ko je bilo v celem 2024 1090 smrtnih nesreč pri delu, kar pet odstotkov več kot v letu pred tem. Furlanija - Julijska krajina pri tem žal ni izjema, opozarja Michele Piga, generalni sekretar CGIL za FJK: tu omeni žalostno usodo 22-letnega Daniela Tafe, ki je v koncu marca umrl med delom v nekem podjetju pri Maniagu, potem ko sta mu dva razbeljena drobca kovine predrla pljuča.

Zaradi obolenj, povezanih z azbestom, je lani v Italiji umrlo 7000 ljudi, je sporočila Nacionalna opazovalnica za azbest (ONA). Njen predsednik Ezio Bonanni je pred današnjim dnem žrtev azbesta komentiral, da je Furlanija - Julijska krajina kar se tiče prizadevanj za boj proti azbestu najboljša v Italiji, saj so lokalne uprave sprejele več ukrepov in tudi namenile veliko javnih sredstev za odstranjevanje te škodljive snovi.

Da pa je treba s takimi prizadevanji še naprej vztrajati, kaže statistika o visokem številu žrtev zaradi azbesta v naši deželi: lani jih je bilo 200, med temi 50 zaradi mezotelioma, 100 zaradi raka na pljučih in še 50 zaradi drugih bolezni, povezanih z azbestom.