Lara Komar žirantka televizijskega šova

Tržaška igralka Lara Komar, ki je v Sloveniji zaslovela v ljubezenski seriji Reka ljubezni in je bila lani nominirana za fatalko leta, bo sedela v žiriji televizijskega šova Znan obraz ima svoj glas (slovenske različice priljubljene oddaje Tu cara me suena španske televizijske hiše Antena 3), ki bo na sporedu jeseni na POP TV. Žirijo bosta sestavljala še lanskoletna zmagovalka festivala Melodije morja in sonca, Lea Sirk, in igralec Marko Miladinović. Gre za peto sezono tudi v Sloveniji zdaj že dobro znanega šova, ki je leta 2014 prejel nagrado Strokovni viktor za najboljšo zabavno TV-oddajo, leta 2017 pa nagrado Žaromet za zabavno TV-oddajo leta.

Lara Komar je v pogovoru za revijo Vikend povedala, da komaj čaka na začetek oddaje, saj gre za vrhunsko ekipo ustvarjalcev. V Italiji je včasih naletela na italijansko verzijo šova in si je ogledala nekaj oddaj, ki so jo navdušile, je še dodala. Na vprašanje, katere talente bo kot žirantka pokazala v šovu, pa je odgovorila, da jo petje spremlja že od mladih nog in je ena izmed njenih velikih ljubezni, tudi preobrazbe in preobleke na odru pa so zanjo nepogrešljiva doživetja.