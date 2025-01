Lažni bombni alarm v noči na soboto na Kozini

V noči na soboto se je na Kozini dogajala prava drama, poročajo Primorske novice. Policisti so dobili sporočilo, da je v eni od hiš nastavljena bomba, a se je kmalu izkazalo, da je bil klic lažen. Tožilstvu bodo zaradi kaznivega dejanja zlorabe znamenj za pomoč in nevarnost ovadili mladega Postojnčana.

Policisti s koprskega operativno komunikacijskega centra so v noči na soboto, 15 minut po polnoči, dobili sporočilo, da je v eni od hiš na Kozini podtaknjena bomba. Po klicu na številko 113 so na kraj, k hiši, v kateri naj bi bilo eksplozivno telo, takoj napotili policijske patrulje, ki so pregledale stavbo, bombe pa niso našli.

Hkrati pa so policisti preverjali, kdo je poklical na številko 113 in lažno poročal o bombi. Izkazalo se je, da jih je poklical 23-letni Postojnčan, ki so ga v Postojni kmalu prestregli. Med varnostnim pregledom so pri mladeniču našli še vrečko z zelenim rastlinjem, domnevno konopljo. Po končanem zbiranju obvestil bodo 23-letnika tožilstvu ovadili zaradi kaznivega dejanja zlorabe znamenj za pomoč in nevarnost. Ko bodo znani rezultati analize zasežene snovi, bodo proti njemu uvedli postopek.

Po neuradnih informacijah naj bi se osumljeni in stanovalec poznala, motiv za Postojnčanovo ravnanje pa še ni znan.