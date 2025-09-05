Lea Pisani in Mara Pavatich o »kralju italijanske mode«

V svojem zadnjem intervjuju je modni oblikovalec Giorgio Armani, ki je včeraj v 92. letu starosti umrl v Milanu, priznal, da je njegova največja šibkost ta, da želi imeti nadzor nad vsem. Kar je bila z osebnega vidika šibkost, je bila s poslovnega najbrž ena izmed večjih prednosti, saj je Armani do zadnjega bdel nad kreacijami svoje modne hiše.

Giorgia Armanija so njegovi zaposleni imenovali »gospod Armani«, širša javnost, zlasti novinarska, pa je zanj rada uporabljala naziv kralj italijanske mode, kar priča o ugledu, ki ga je užival. Vzdevka "kralj" namreč ne podelijo vsakomur.

Italijanski predsednik republike Sergio Mattarella, ki je Armaniju leta 2021 podelil eno najvišjih državnih odlikovanj, je včeraj o njem zapisal, da je bil mojster stila in mode ter vsemu svetu znan simbol italijanskega genija. Sporočil je še, da so Armanijeva prefinjena preprostost, predanost kakovosti in pozornost do detajlov navdihnili in vplivali na cele generacije oblikovalcev.

Da to drži, potrjujejo besede tržaške modne oblikovalke Mare Pavatich. »Zame je bil eden prvih. Verjetno prvo odkritje, povezano z modo,« je povedala slovenska ustvarjalka, ki ima svoj atelje s trgovino Soba.ts v tržaški Ulici Macchiavelli. Armanijev način risanja in tudi krojenja odlikuje značilna eleganca, pa tudi neka koherentnost, ki danes v svetu mode ni samoumevna, pravi. »Vsaka kolekcija se nekako preliva v naslednjo, vse je poetično povezano. Poetično, a tudi praktično,« je ocenila Mara Pavatich, ki se ji zdi, da danes v modi primanjkuje tega.

Če je italijanska moda postala sinonim za kakovost in eleganco, je to tudi po zaslugi Giorgia Armanija, je povedala strokovnjakinja za kulturo oblačenja Lea Pisani. Armani je sinonim za mehke linije in izjemno prefinjeno krojenje. »Imel je najboljše modelarje na svetu,« je prepričana sogovornica, avtorica štirih knjig o kulturi oblačenja. »Gradil je na estetiki in ne toliko na trendu: silhueta je bila vedno moderna, zelo sodobna, a trend zanj ni bil v ospredju.« Lea Pisani je ob tem naštela nekaj njegovih znamenitih kosov: revolucionarna power suit obleka, ki je v 80. letih redefinirala ženske podobe v poslovnem svetu, minimalistične večerne obleke za rdečo preprogo, zelo znani so tudi njegovi dolgi, ravno krojeni plašči v sivih, peščenih, bež odtenkih. Sicer pa se tudi modni ‘laiki’ zagotovo spominjajo oblek, ki jih je Richard Gere nosil v filmu American gigolo. Na vseh je bila etiketa - Giorgio Armani.