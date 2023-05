Lepo in toplo pomladno vreme bo vztrajalo kar nekaj časa

Lepo in toplo pomladno vreme bo, kot kaže, vztrajalo kar nekaj časa. Omembe večjih poslabšanj ne bo ne v prihodnjih dneh in predvidoma niti ne v večjem delu prihodnjega tedna. Nad večjim delom Evrope se bo namreč v tem koncu tedna in v večjem delu prihodnjega zadrževal azorski anticiklon, ki bo zagotavljal precejšnjo stanovitnost in prijetne temperature. Ozračje bo lahko mestoma nekoliko bolj nestanovitno predvsem v gorah v popoldanskih urah, ko bodo ponekod lahko nastale posamezne krajevne plohe ali nevihte. Drugače bo prevladovalo sončno vreme, občasno bo lahko nekaj zmerne oblačnosti.

Od danes do vključno nedelje bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo v nižinah malo pod 30 stopinj Celzija, kakšna stopinja Celzija manj bo ob morju. Občasno bo pihala šibka burja.

Podobno vreme se bo nadaljevalo tudi v začetku in po zdajšnjih izračunih tudi v nadaljevanju prihodnjega tedna. V glavnem bo sončno in prijetno toplo. Temperature se ne bodo v primerjavi z zdajšnjimi bistveno spremenile. Posamezne plohe in nevihte bodo možne zlasti v popoldanskih urah, nastajale pa bodo predvsem v gorskem svetu.