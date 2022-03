Letalska povezava med Italijo in Slovenijo

Južnotirolska letalska družba SkyAlps bo od konca junija do srede septembra s čarterskimi leti povezovala Neapelj, Piso, Bocen in Maribor. Projekt, ki je nastal na pobudo slovenskega organizatorja potovanj Slovenia Vacation, je namenjen italijanskim obiskovalcem Slovenije, zato ga je partnersko podprla Slovenska turistična organizacija (STO), ki je pobudo predstavila v Bocnu. Polete bodo izvajali s potniškimi letali Dash 8 s kapaciteto 78 sedežev, skupaj bo tako v enajstih tednih izvedenih 12 čarterskih letov iz vsake destinacije, skupaj 36 letov, v okviru katerih naj bi po ocenah v Slovenijo pripeljali okoli 2500 italijanskih turistov.

Aljoša Ota, vodja predstavništva Slovenske turistične organizacije v Italiji, je izrazil zadovoljstvo ob vzpostavitvi nove čarterske linije. »To je pomemben korak na področju trženja in promocije Slovenije in slovenskega turizma v Italiji. Poseben pomen ima vzpostavitev linije v srednji in južni Italiji, ki je geografsko bolj oddaljena od naših meja in nima neposrednih povezav s Slovenijo,« je na bocenski predstavitvi poudaril Ota.

Podjetje Slovenia Vacation je skupaj s partnerji projekta ob tej priložnosti pripravil turistično ponudbo Slovenije, začenši s termalnimi paketi, obiski mest, kolesarskimi turami in podobno. S projektom pa ne nagovarjajo samo tujih gostov, ampak tudi goste, ki bodo leteli iz Maribora na počitnice v Italijo. Tudi s ciljem, da oživijo mariborsko letališče.