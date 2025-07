Leto 2026 posvečajo Tini Modotti

Leto 2026, ko bo minevalo 130 let od njenega rojstva, naj bo leto Tine Modotti (1896–1942). Tako so naznanili na mednarodnem srečanju, posvečenem v Vidmu rojeni fotografinji in revolucionarki, ki se je pred dnevi odvijal v kraju Bonefro v Moliseju.

Odločitev o tem je na pobudo Mednarodnega odbora Crea Tina padla na majskem zasedanju vodstva nevladne organizacije Mednarodna zveza demokratičnih žensk (WIDF, organizacija je sicer v različnih državah znana z različnimi kraticami), ki je od leta 1945 aktivna na področju pravic žensk. Za razglasitev odločitve za »Tinino leto« pa je podpredsednica WIDF Ada Donno izkoristila priložnost četrtega mednarodnega srečanja o Tini Modotti, ki se je letos odvijalo pod geslom 1896–2026: 130 let fotografije in revolucije.

Kot so sporočili iz WIDF, so zamisel za razglasitev leta Tine Modotti s posebnim navdušenjem podprle zlasti organizacije članice Mednarodne zveze demokratičnih žensk iz Italije, Španije, Rusije, Mehike in Kube, torej držav, kjer je fotografinja umetniško in politično delovala. Po besedah kubanske avtorice Adys Cupull so to kraji, ki so jo videli »trpeti, ljubiti, boriti in se preizkušati s fotografskim aparatom v iskanju ljudi ter jasne, izostrene slike«.