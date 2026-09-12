Letošnja bera oljk obeta vrhunsko kakovost

Letošnja pridelava oljčnega olja kljub suši po ocenah strokovnjakov obeta visoko kakovost ob nekoliko manjšem pridelku. Strokovnjaki zaradi suše v največjih evropskih državah hkrati napovedujejo precejšen dvig cen oljčnega olja.

Maja Podgornik z Inštituta za oljkarstvo v Kopru poudarja močan vpliv letošnjega vremena na same oljčnike. »Od oljčnika do oljčnika opažamo velike razlike. Tla so nekje plitka, nekje globoka. Nekje so padle lokalne padavine, drugje ne. Vse to močno vpliva na kakovost. Glede kakovosti lahko rečemo, da obstaja dober potencial. Dejstvo namreč kaže, da je to sušno obdobje močno zmanjšalo pojavnost muhe in drugih glivičnih bolezni in plodovi so ostali povsem nedotaknjeni,« je dejala za STA.

Po njenih besedah lahko pridelovalci letos pričakujejo nekoliko manjši, a bolj kakovosten pridelek, pri čemer na svetovni trg močno vpliva suša po celotni Evropi. »Zagotovo pričakujemo višje cene, saj pomanjkanje pridelkov ne predstavlja zgolj težave Slovenije. Problem obsega celotno Evropo in Španija predstavlja največjo pridelovalko olja na svetu. To bo zagotovo močno vplivalo na svetovne cene olja,« je dodala Maja Podgornik.