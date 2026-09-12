Na Katinari in pri Bombelju bi lahko nastala javna parka

Po letih razprav o prihodnosti Katinare in bližnje okolice sta pripravljena konkretna projekta, ki bi lahko pomembno spremenila podobo tega dela Trsta. Območji nekdanjega Collinija in nekdanjega skladišča smodnika pri Bombelju bi lahko uredili v javna parka. Demokratska stranka in Zdaj Trst pozivata občinsko upravo, naj zagotovi potrebna sredstva in določi jasen časovni načrt za izvedbo.

Območje nekdanjega Collinija pri Katinari je že več let v središču urbanističnih in okoljskih razprav. Njegova prihodnost je povezana tako z razvojem okoliške infrastrukture in območja tržaške bolnišnice kot tudi s prizadevanji prebivalcev in lokalnih političnih skupin za ohranitev in povečanje zelenih površin. Med zahtevami, ki so se v minulih letih večkrat pojavile, so bili tudi ureditev prostora za šport, druženje in preživljanje prostega časa ter zaščita bližnjega borovega gozdiča.

Občinski svetniki DS Valentina Repini, Luca Salvati in Štefan Čok ter svetnika gibanja Zdaj Trst Riccardo Laterza in Giorgia Kakovic so lani s proračunskima amandmajema zagotovili po 30 tisoč evrov za izdelavo dveh študij izvedljivosti: eno za ureditev zelenega sistema Katinare, vključno z območjem nekdanjega Collinija, eno za ureditev nekdanjega skladišča smodnika pri Bombelju.

Obe študiji so mestne oblasti konec julija prejele. Iz njih izhaja, da je ocenjena vrednost za ureditev območja pri Katinari okrog 966.000 evrov, ureditev območja nekdanjega skladišča pri Bombelju pa približno 590.000 evrov. Po oceni predlagateljev bi lahko oba prostora dobila novo javno funkcijo in hkrati pomenila pomembno povečanje zelenih površin v četrti, ki jo zaznamujejo intenzivni urbanistični in infrastrukturni posegi.