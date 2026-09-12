Danes v Repnu elitni tržaški derbi

NOGOMET

ELITNA LIGA

15.30 v Repnu: Kras Repen – San Luigi

Danes in jutri bo v elitni in promocijski ligi na sporedu drugi prvenstveni krog. Vse tri ekipe slovenskih društev že čaka neke vrste prvi popravni izpit, saj so vse tri v uvodnem krogu izgubile.

Prava poslastica bo v elitni ligi na sporedu že danes ob 15.30 v športnem centru Darka Škabarja v Repnu, kjer bo na sporedu tržaški derbi med Krasom in San Luigijem. Trener rdeče-belih Luigino Sandrin ne bo imel na razpolago poškodovanih Perhavca in Verzegnassija. Pa tudi Perić še ni nared in bo tekmo začel na klopi. Spet bo na razpolago Mlakar. »Pričakujem izenačen dvoboj in upam, da bo veliko gledalcev,« je dejal predsednik Goran Kocman. V Repnu bo sodil sodnik Saad Taouili iz Vicenze. Juventina bo igrala jutri ob 15.30 v Mošu proti Teorju. Sistiana Sesljan pa v promocijski ligi prav tako jutri ob 15.30 v Pasianu.