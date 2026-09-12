V Kobaridu v sklopu čezmejnega projekta odprli odsek kolesarske poti

V občini Kobarid so včeraj uradno odprli okoli pet kilometrov dolg odsek kolesarske povezave med Starim selom in Kobaridom, vzpostavljene v okviru projekta AdrionCycleTour. Na Livku pa so odprli t.i. pametno kolesarsko postajo, vzpostavljeno v okviru projekta CycleProMotion.

Vodilni partner projekta AdrionCycleTour je Avtonomna dežela Furlanija Julijska-Krajina, na slovenski strani pa so bili partnerji še Občina Kobarid, Posoški razvojni center, Regionalni razvojni center Koper in BSC Kranj, regionalna razvojna agencija Gorenjske. Skupno je projekt težek kar 4,375 milijona evrov, 3,5 milijona je prišlo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Občina Kobarid je s 650.000 evrov projektnih sredstev kolesarsko pot vzpostavila na 3,6 kilometra dolgem odseku med Svinom in Starim Selom, od Kobarida do Svinega pa je bila po obstoječi cesti vzpostavljena prometna signalizacija. S preostankom do 800.000 evrov bodo do konca leta predvidoma vzpostavljeno pot na odsekih nekoliko razširili.

Posoški razvojni center je v okviru projekta vzpostavil sezonsko (poletno) avtobusno povezavo med Tolminom in Čedadom, eno leto pa so financirali tudi povezavo Trbiž-Kranjska Gora, ki je sedaj postala redna linija in jo vzdržuje država, Na treh točkah - v Bovcu, Kobaridu (Svino) in v Tolminu so vzpostavili števec koles, poleg tega pa so kolesarje v Posočju usmerjali v uporabo vlaka na Bohinjski progi.

Popoldan so nato na Livku odprli pametno kolesarsko postajo. Vodilni partner projekta je RRA Severne Primorske, preostali pa še BSC Kranj, GOLEA, ETZS GO, LAS Kras in PromoTurismo FVG. Skupno je vreden 1,332 milijona evrov s prispevkom Avtonomne dežele FJK v višini 732.000 evrov, ESRR pa 374.000 evrov. Projekt se je začel junija lani in bo trajal do konca novembra prihodnjega leta.

Pametna postaja na Livku vključuje dve mizi in štiri klopi za počitek, nadstrešek, stojala za kolesa, pet priključkov za polnjenje električnih koles ter navadno in USB-vtičnico za polnjenje telefonov. Postaja je opremljena tudi z Wi-Fi povezavo, LED-razsvetljavo s senzorjem gibanja, na voljo pa je tudi komplet orodja za osnovna popravila koles. Potrebno električno energijo bo postaja pridobivala iz na strehi nameščene sončne elektrarne.

Postajo bodo nadgradili z interaktivnimi digitalnimi vsebinami, s katerimi bodo kolesarji in drugi uporabniki dostopali do informacij o kolesarskih poteh, lokalnih znamenitostih, turistični ponudbi, možnosti nadaljevanja poti in podobnem.

Projektni partnerji bodo še na štirih drugih lokacijah (Bled, Šempeter pri Gorici, Ahten in Štivan) postavili podobne postaje, pri čemer jih bodo prilagajali vsakokratnim potrebam in zmožnostim, je povedala Vanja Cencič iz agencije GOLEA.

Župan občine Kobarid Marko Matajurc pa je dejal, da bi radi na občini uredili še odsek kolesarske poti od Starega sela do Robiča, ki ga doslej zaradi naravovarstvenega režima reke Nadiže niso uspeli, obenem pa v občini urejajo še manjkajoče dele kolesarske navezave na Bovec.