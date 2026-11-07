Po Samu Pahorju Slovenci spet na ustavnem sodišču?

Italijansko ustavno sodišče bo pri presoji novega volilnega zakona morda obravnavalo tudi volilne zagate slovenske manjšine. Da se bo to zgodilo morata biti izpolnjena dva pogoja: vložitev pritožbe na tržaško sodišče in sklep sodišča, da pritožbo posreduje ustavnim sodnikom. Postopek ni ravno enostaven, a takšen je italijanski pravni sistem.

O pritožbi na ustavno sodišče razmišlja Slovenska skupnost (SSk), ki snuje širšo strokovno skupino, v kateri bo tudi odvetnik Peter Močnik. Prav on naj bi formalno vložil »slovensko« pritožbo v sklopu Mreže za svobodne in enakopravne volitve, ki jo na Tržaškem zastopa Odbor za obrambo ustave pod predsedstvom profesorja ustavnega prava Sergia Bartoleja.

Volilni zakon, ki ga je izglasovala vladna koalicija Giorgie Meloni, je popolnoma prezrl potrebe in pravice slovenske manjšine. In to kljub temu, da je ustavno sodišče pri razsodbah na osnovi pritožb, ki jih je vložil (in zmagal) pokojni Samo Pahor ocenilo, da ima manjšina pravico tudi do enakopravnega volilnega tretmaja. Po pritožbah profesorja Pahorju bi bilo to drugič, da se ustavno sodišče ukvarja s slovensko manjšino, a pot do tega cilja je zahtevna in strma.