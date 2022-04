Tajnik Demokratske stranke Enrico Letta se je na Twitterju s čivkom poveselil zmage Emmanuela Macrona na predsedniških volitvah v Franciji in Roberta Goloba na slovenskih državnozborskih volitvah. »Danes sta Francija in Slovenija premagali populistični nacionalizem. Mi bomo na vrsti prihodnje leto, združeni in determinirani,« je zapisal v čivku, v katerem je tudi namig na italijanske parlamentarne volitve, ki bodo v letu 2023.