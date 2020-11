Vsako soboto objavljamo na naši spletni strani www.primorski.eu kuharski recept našega nekdanjega kolege Ivana Fischerja. Ne gre za novost, temveč za elektronski ponatis kulinaričnega kotička, ki ga je Primorski dnevnik objavljal od pozne pomladi 2007 do jeseni leta 2011. Tako izvirnost receptov, kot tudi misli, ki spremljajo njihovo objavo, v celoti ohranjajo aktualnost in sporočilnost, spletna objava pa omogoča hkrati njihov hiter prenos v elektronski ali papirnati arhiv domače kuhinje.

Ligurska lazanja

Če vam je všeč ligurski pesto, naj vam, dokler imamo še svežo baziliko, sugeriram ta pristen recept, ki prihaja prav iz Ligurije.

Pripravili bomo lazanjo s pestom.

Potrebujemo:

dva paketa svežih lazanj

0,5 kg starega krompirja

0,5 kg stročjega fižola (tegoline)

300 g rastlinske smetane

300 g prekajene provole

muškatni orešček

Za pesto pa potrebujemo:

5-6 šopkov bazilike

100 g pinjol

strok česna

50 g ribanega parmezana

30 g ribanega pecorina

oljčno olje.

Originalni recept predvideva bešamel namesto rastlinske smetane, s katero je jed nekoliko bolj prebavljiva.

Najprej skrbno operemo lističe bazilike, ki jih potem pustimo na pivniku, da se posušijo. V multipraktiku zmeljemo baziliko z oljem, nato postopoma dodamo česen, pinjole in nazadnje pecorino. Pazimo, da se omaka ne segreje.

Moramo dobiti gladko omako, brez grudic sira.

Krompir skuhamo v slanem kropu in ga narežemo na cm velike kockice. Skuhamo tudi stročji fižol, potem ko smo ga seveda otrebili in oprali in narezali na dva dela. Provolo dobimo skoraj povsod že narezano na tenke rezine, če je ne dobite, lahko tudi narežete na cm velike kocke.

V namaščen pekač zložimo lazanje. Če smo jih kupili suhe, jih moramo prej skuhati v slanem kropu. Mnogo lažje je, če kupimo sveže testenine. Lazanje namažemo z nekaj žlic smetane, na katero naribamo malo muškatnega oreščka.

Smetano pokrijemo z drugo plastjo lazanj, na katero namažemo pesto in potresemo s kockicami provole, spet lazanje, pa pesto in krompir, pa lazanje, smetano in stročji fižol ter parmezan, na vrhu naj bodo lazanje, ki jih namažemo s pestom, smetano in potresemo z ribanim parmezanom. Pečemo približno pol ure v na 180 stopinj ogreti pečici. Lazanjo ponudimo mlačno.

Namesto lazanje lahko naredimo tudi torto iz palačink in pesta, v tem primeru opustimo krompir in stročji fižol, namesto rastlinske smetane uporabimo bešamel, ki ga ali kupimo že pripravljenega ali ga naredimo sami doma z moko, mlekom in maslom. Če se vam ne ljubi peči palačink, jih v Sloveniji dobite zmrznjene.

Dober tek!

Ivan Fischer